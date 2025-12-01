Scandale au PSG : Il hallucine !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré son tacle très violent sur Lucas Chevalier, Lamine Camara n’a écopé que d’un carton jaune. Un scandale selon l’ancien arbitre Saïd Ennjimi qui assure que le milieu de terrain de l’AS Monaco n’aurait jamais du poursuivre la rencontre. Il méritait une expulsion sans discussion possible.

Samedi, l'AS Monaco a fait tomber le PSG sur sa pelouse (1-0). Une victoire toutefois entachée d'une grosse polémique arbitrale puisque Lamine Camara n'a écopé que d'un carton jaune pour sa tacle très appuyé sur Lucas Chevalier. Une décision que ne comprend pas Saïd Ennjimi, ancien arbitre internationale.

Camara aurait du être expulsé pour sa faute sur Chevalier « Il y a 100 fois rouge, et c'est assez incroyable et illogique que ce ne soit pas le cas. Le Monégasque n'a absolument aucune chance d'avoir le ballon. C'est un tacle décollé du sol et très en retard. Il attrape la cheville de Chevalier et aurait pu le blesser. On aurait pu penser que la faute était plus spectaculaire que grave, mais ce n'est pas le cas. C'est carton rouge écarlate et il est difficile de comprendre que le VAR ne soit pas intervenu pour revenir sur la décision », assure l’ancien arbitre dans les colonnes de L’EQUIPE.