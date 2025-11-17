Salaire XXL au PSG : Le clan Mbappé balance !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce lundi, le PSG et Kylian Mbappé avaient rendez-vous devant les prud’hommes afin de régler leur litige qui dure depuis des mois. Via leurs avocats respectifs, les deux parties ont réclamé des sommes folles pour réparer le préjudice. C’est alors que dans le clan Mbappé, on a notamment justifié cela par l’énorme salaire du Français qu’il touchait quand il était à Paris.

On est finalement bien loin des 55M€ de salaires et primes impayés par le PSG à Kylian Mbappé initialement évoqués. En effet, ce lundi, devant les prud’hommes, chaque partie a fait des réclamations complètement folles en guise de compensation. Alors que le joueur du Real Madrid exige finalement 260M€ à son ancien employeur, le PSG a lui réclamé 240M€ à Mbappé. La somme complètement folle de 440M€ a même été évoquée par le club de la capitale.

« C'est le PSG qui a fixé la rémunération du joueur » Bien évidemment, les folles sommes réclamées par Kylian Mbappé et le PSG ne passent pas inaperçues. Avocate du Français, Frédérique Cassereau s’est exprimée sur le sujet dans des propos accordés à L’Equipe. C’est alors qu’elle a fait un rapprochement avec le salaire de Mbappé à Paris, expliquant : « C'est le PSG qui a fixé la rémunération du joueur et c'est pour cela que les demandes paraissent astronomiques. Donc c'est bien ce qu'il valait. Et je vous renverse la question : demain, si vous alliez face aux prud'hommes contre votre employeur et que l'on viendrait vous demander quasiment le double de ce que vous réclamez. Qu'en penseriez-vous ? Seriez-vous à l'aise ? ».