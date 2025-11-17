Kylian Mbappé : Du jamais vu à 440M€, le délire du PSG !

Axel Cornic

Ce lundi, s’est déroulé un épisode important dans le feuilleton qui oppose Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. L’ancien club de l’attaquant français lui réclamerait notamment des indemnités de 440M€, un montant exorbitant qui fait halluciner pas mal de monde.

C’est la guerre entre Kylian Mbappé et son ancien club. La star française, qui a quitté le PSG en 2024 au terme de son contrat, réclamerait près de 260M€ pour diverses raisons, dont harcèlement moral et non-respect des lois du Code du travail. Mais du côté du club parisien, on a mis la barre beaucoup plus haut...

« Ils n'ont donc absolument pas changé » Car le PSG réclamerait près de 440M€ à son ancien joueur, ce qui est une véritable fortune. « Les avocats du PSG jouent la même partition depuis le début. Ils n'ont donc absolument pas changé » a déclaré Frédérique Cassereau, avocate de Mbappé, pour L’Equipe.