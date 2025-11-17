Kylian Mbappé : Du jamais vu à 440M€, le délire du PSG !

Ce lundi, s’est déroulé un épisode important dans le feuilleton qui oppose Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. L’ancien club de l’attaquant français lui réclamerait notamment des indemnités de 440M€, un montant exorbitant qui fait halluciner pas mal de monde.
C’est la guerre entre Kylian Mbappé et son ancien club. La star française, qui a quitté le PSG en 2024 au terme de son contrat, réclamerait près de 260M€ pour diverses raisons, dont harcèlement moral et non-respect des lois du Code du travail. Mais du côté du club parisien, on a mis la barre beaucoup plus haut...
« Ils n'ont donc absolument pas changé »
Car le PSG réclamerait près de 440M€ à son ancien joueur, ce qui est une véritable fortune. « Les avocats du PSG jouent la même partition depuis le début. Ils n'ont donc absolument pas changé » a déclaré Frédérique Cassereau, avocate de Mbappé, pour L’Equipe.
« C'est la première fois que je vois un employeur réclamer le double »
« Sauf que là, quand même, 440 millions, très sincèrement, c'est la première fois que je vois un employeur, en 30 ans d'exercice professionnel, réclamer quasiment le double du montant des sommes qui sont réclamées par un salarié » a poursuivi l’avocate de Kylian Mbappé. « Ça, c'est totalement stratosphérique. Mais sur le fond, je crois que tout le monde a compris l’histoire ».