Salah se lâche sur le PSG !

Battu par le PSG en huitièmes de finale de Ligue des champions, Mohamed Salah est beau joueur. L'attaquant égyptien de 32 ans, qui vient tout juste de prolonger son contrat avec les Reds, a rendu hommage à la formation de Luis Enrique, en ballotage favorable pour atteindre la finale de la compétition.

Mohamed Salah ne remportera pas sa deuxième Ligue des champions cette année. Après une phase de Ligue quasi-parfaite, les Reds sont tombés sur un os, le PSG de Luis Enrique, en huitièmes de finale. Malgré une courte victoire au Parc des Princes (0-1), Liverpool s’est incliné aux tirs au but au terme d’une rencontre de haute qualité. Lors d’un entretien accordé à France Football, Salah est revenu sur cet affrontement.

Salah sort du silence après son élimination

« Je dois être honnête. Le PSG a fait un très bon match aller. Nous avons été tellement chanceux. Alisson a fait le meilleur match de sa carrière à Liverpool. Ils ont été très malchanceux. Puis ils sont venus à Anfield. Et c'est nous qui avons été malchanceux parce que nous avons touché le poteau deux ou trois fois, ils ont sauvé des ballons sur leur ligne une ou deux fois. Donc nous avons aussi été malchanceux. Dans ce match, tout était du 50/50 » a confié Salah avant de reconnaître la qualité de l’effectif parisien.

« Le PSG ? La meilleure équipe d'Europe » .

« C'était leur jour. Personne ne dirait : ''Ils ont mérité à 100 % ! '', non. La première manche, oui. La seconde, non. C'est pareil pour nous. La seconde manche, oui. La première, non. C'était leur jour et j'ai serré les mains des joueurs après, je leur ai dit : ''Félicitations, allez la gagner !'' et c'est tout. Nous étions très en forme toute la saison, et sur le seul mois de mars, nous avons un léger coup de mou. Et nous rencontrons la meilleure équipe d'Europe à ce moment » a déclaré Salah.