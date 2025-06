Sacre du PSG : Le coup de gueule de Rabiot !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que le PSG a remporté la première Ligue des champions de son histoire samedi face à l’Inter Milan (5-0), les célébrations de ce sacre ont été marquées par plusieurs incidents à Paris. Adrien Rabiot a regretté ces faits de violence et milite pour que « le football redevienne un jeu et une passion partagée pacifiquement par tous ».

Plusieurs centaines de blessés ont été recensés lors des célébrations du sacre du PSG et également deux décès dans la nuit de samedi à dimanche. Des faits que regrette Adrien Rabiot , lui qui avait été la cible de banderoles et de chants insultants lors du Classique contre l’ OM le 16 mars dernier.

« Important que le football redevienne un jeu et une passion partagée pacifiquement par tous »

« Il est absurde d'encourager avec des insultes et de la violence, ou de fêter la Ligue des champions en cassant tout et en cherchant l'affrontement avec la police. On peut gagner ou perdre dans la rivalité. Mais il est important que le football redevienne un jeu et une passion partagée pacifiquement par tous », a confié Adrien Rabiot à la Gazzetta dello Sport.