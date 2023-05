«Sainteté Messi», en plein scandale, il dézingue le PSG

Jean de Teyssière

Suspendu deux semaines suite à son voyage non autorisé par le Paris Saint-Germain en Arabie Saoudite, Lionel Messi va devoir s'occuper durant ce laps de temps. Si pour certains, cette sanction est logique, Lionel Messi peut compter sur de nombreux soutiens, venus du monde entier et dont le plus évocateur vient d'Espagne, puisqu'un journaliste de El Chiringuito a copieusement clashé le PSG suite à cette décision de sanctionner Messi.

Lionel Messi a toujours fait l'unanimité autour de lui. La tempête qui s'abat actuellement sur lui permet de voir l'étendu des soutiens dont il dispose. En Argentine, la presse nationale s'est montrée choquée de l'attitude du PSG envers leur légende. En Espagne aussi, Messi à la cote et Cristobal Soria, consultant sur El Chiringuito a tenu à apporter son soutien au numéro 30 du PSG.

« Il faut respecter Sa Sainteté Messi »

Cristobal Soria, consultant dans l'émission espagnol El Chiringuito a publié un message sur son compte Twitter dans laquelle il demande à ce que Lionel Messi soit respecté : « Je vais le dire très clairement. Que personne ne s’énerve, mais je veux que tout le monde comprenne qu’il faut respecter Sa Sainteté Messi. »

« Une chaussette de Lionel Messi a beaucoup plus d’histoire et d’importance que le PSG »