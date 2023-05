PSG : Neymar a défié le Qatar, Messi prend exemple

Amadou Diawara

Aperçu en Arabie Saoudite il y a quelques jours, Lionel Messi a séché un entrainement du PSG pour réaliser ce déplacement. Avant la Pulga, plusieurs joueurs du club parisien ont déjà fait l'impasse sur une séance sans autorisation : Neymar, Edinson Cavani, Ezequiel Lavezzi et Javier Pastore.

Alors que la saison est loin d'être terminée, Lionel Messi s'est accordé une petite escapade. En effet, la Pulga a séché un entrainement du PSG pour se déplacer en Arabie Saoudite il y a quelques jours. Ce qui n'est pas du tout passé du côté du PSG.

Messi imite Neymar en séchant l'entrainement

En effet, la direction du PSG aurait sanctionné Lionel Messi. Pour avoir manqué une séance de Christophe Galtier sans autorisation, la Pulga serait suspendue deux semaines. Une lourde peine, qui devrait le convaincre de ne pas récidiver. Toutefois, ce n'est pas la première fois que le Qatar est confronté à ce type d'affront. En effet, Neymar, Edinson Cavani, Ezequiel Lavezzi et Javier Pastore ont également manqué des entrainements du PSG sans autorisation.

Cavani, Lavezzi et Pastore les précurseurs ?