Ronaldinho : «Un énorme chèque» filé par le PSG !

Quand il s'agit de mettre des anciens joueurs en avant, le PSG fait régulièrement appel à Ronaldinho. Même s'il n'a joué que deux saisons avec le club de la capitale, le Brésilien a une place particulière dans le coeur de nombreux fans parisiens. Pourtant, Daniel Riolo a lui été très clair : Ronaldinho n'est pas une légende du PSG.
Ronaldinho est-il une légende du PSG ? Resté deux saisons au sein du club de la capitale, entre 2001 et 2003, le génie brésilien a laissé un immense souvenir aux fans parisiens. Pour autant, Daniel Riolo a un avis très tranché concernant la place de Ronaldinho dans l'histoire du club de la capitale. « Ronaldinho n’est pas une légende du PSG », a-t-il assuré pour Colinterview.
« Ronaldinho, il ne fait rien gratos »
Daniel Riolo est donc très clair. Par ailleurs, il a fait une révélation concernant les apparitions de Ronaldinho en tant qu'ancien du PSG. « Aujourd’hui, les gens racontent que c’est une légende, aujourd’hui il passe pour une légende parce que le PSG en a fait un peu une mascotte, ils l’invitent souvent. Ils l’invitent et à chaque fois, il prend un énorme chèque. Ronaldinho, il ne fait rien gratos », a ainsi balancé le journaliste de RMC.
« Je ne le mets même pas top 30 des joueurs du PSG »
« Ronaldinho, quand il est au PSG, il ne fait rien. Il y a 3 images de lui, mais chez nous c’est rien. Je ne le mets même pas top 30 des joueurs du PSG. Il n’y a pas un match de Coupe d’Europe, un titre… », a enchainé Daniel Riolo à propos de Ronaldinho.