Riolo réclame un joueur au PSG !

Grand absent du onze de départ de Luis Enrique mercredi dernier à Newcastle en Ligue des Champions, Vitinha a retrouvé sa place de titulaire dimanche soir contre Rennes. Un véritable motif de satisfaction pour Daniel Riolo, qui souhaite voir le milieu de terrain portugais aligné en permanence.

Le PSG était attendu au tournant dimanche soir en championnat à Rennes, quatre jours après son revers contre Newcastle en Ligue des Champions (défaite 4-1). Les hommes de Luis Enrique se sont finalement imposés en Bretagne (3-1), et le technicien espagnol avait d'ailleurs décidé de revenir à un schéma plus classique en 4-3-3 avec Vitinha dans l'entrejeu, plutôt que son 4-2-4 qui avait été défaillant en Angleterre.

Vitinha heureux de revenir

Interrogé après la rencontre, Vitinha s'est d'ailleurs prononcé sur son retour en tant que titulaire au PSG : « On a plusieurs manières de jouer et c’est important d’avoir beaucoup de solutions dans l’effectif. On est heureux d’avoir cette qualité de joueurs et de systèmes. Moi, je veux toujours jouer, comme tous les joueurs. Mais si je ne joue pas, je suis toujours prêt à aider l’équipe », a indiqué le milieu de terrain portugais, qui avait ouvert le score en faveur du PSG.

Riolo veut le voir à chaque fois