Rien ne va plus au PSG, une révolution est réclamée

Hugo Chirossel

Alors que le PSG s’est une nouvelle fois incliné dimanche lors de la réception de Lorient (1-3), le Collectif Ultras Paris s’est rassemblé ce lundi devant le centre d’entraînement du club de la capitale. Le CUP a déployé plusieurs banderoles afin d’exprimer son mécontentement, réclamant notamment la démission de la direction parisienne.

La défaite de trop. Si le PSG compte toujours une avance confortable en tête de la Ligue 1, avec cinq points de plus que l’OM, deuxième, la colère ne cesse de grandir. Les hommes de Christophe Galtier se sont inclinés pour la sixième fois de la saison en championnat dimanche, lors de la réception de Lorient (1-3). Une rencontre à laquelle le Collectif Ultras Paris n’a pas pu assister.

« Plus personne ne vous respecte. Pourquoi on le ferait ? »

En effet, le CUP était absent en raison de la fermeture du Virage Auteuil pour cette rencontre, à la suite d’une sanction infligée par la commission de discipline de la LFP pour l’usage de fumigènes. Si le Collectif Ultras Paris avait jusque-là décidé de continuer d’encourager les joueurs du PSG malgré les résultats décevants, il semble que le revers face aux Merlus ait été celui de trop.

01/05/2023Action Camps des Loges "LE RAS LE BOL AVANT LE RAZ DE MARÉE...""PLUS PERSONNE NE VOUS RESPECTE. POURQUOI ON LE FERAIT ?" "VOUS NE REPRÉSENTEZ EN RIEN NOTRE VILLE... QUI SE RECONNAIT DANS CE PSG ? CASSEZ VOUS " DIRECTION DÉMISSION ! pic.twitter.com/acpzwgJmeD — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) May 1, 2023

« Direction démission »