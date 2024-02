Révolution pour le PSG, un jackpot de 130M€ en vue ?

Jean de Teyssière

La saison 2023-2024 sera la dernière édition de la Ligue des Champions sous ce format. L'année prochaine, c'est un tout nouveau format qui va voir le jour avec un mini-championnat, suivi d'une phase à élimination directe. 36 équipes essaieront d'aller au bout et les revenus alloués aux Coupes d'Europe vont augmenter, puisque 2,467Mds€ seront distribués et le vainqueur de la Ligue des Champions recevra 130M€. Le PSG est prévenu.

Grâce à un bon coefficient UEFA, la France aura trois qualifiés directement pour la Ligue des Champions et un qui passera par un tour préliminaire. Si rien ne bouge d'ici la fin du championnat, le PSG, Nice et Brest se qualifieront directement, tandis que le LOSC passera par les tours préliminaires. Cette saison, sur les trois compétitions européennes, l'UEFA distribue 2,032Mds€. La saison prochaine, ce sont 2,467Mds€ qui seront répartis entre les clubs participants à une compétition européenne.

La Ligue des Champions change de format

Oubliez le format actuel puisqu'en septembre prochain, la Ligue des Champions va drastiquement changer de format. 36 équipes s'affronteront au sein d'un mini-championnat, chaque équipe affrontant sept clubs. À la fin, tous les résultats sont mis en commun et les huit premiers seront qualifiés directement pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les seize équipes suivantes s'affronteront pour rejoindre les huit équipes déjà qualifiées. Puis, le format classique de matchs à élimination directe en aller-retour, jusqu'à la finale, qui se déroulera à Munich.

130M€ pour le gagnant