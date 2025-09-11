Révolution au PSG : Dembélé balance !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours de la saison dernière, Luis Enrique a eu la brillante idée de replacer Ousmane Dembélé dans l’axe de son attaque. Cela a permis au PSG de passer un cap, et surtout au Français de devenir l’un des meilleurs joueurs du monde. Élu Onze d’Or par le magazine Onze Mondial, l’attaquant de 28 ans s’est exprimé sur l’importance d’avoir fait évoluer ses stats.

Auteur d’une saison exceptionnelle avec le PSG, Ousmane Dembélé est pressenti pour devenir le prochain Ballon d’Or. En attendant la cérémonie d’attribution du prestigieux trophée individuel prévue le 22 septembre prochain, l’attaquant parisien a été élu Onze d’Or ce mercredi. Une distinction visant à récompenser le meilleur joueur de la saison évoluant en Europe, et attribuée par le magazine français Onze Mondial.

« Oui, les statistiques dans le football prennent énormément de place » Auprès du magazine, Ousmane Dembélé s’est notamment confié sur l’importance de ses statistiques de la saison dernière, lui qui a été repositionné dans l’axe de l’attaque par Luis Enrique avec le PSG. « Oui, les stats sont présentes dans le monde du football, mais personnellement, je n'ai jamais été attiré par les stats. Ça ne m’a jamais animé. On me demandait toujours de marquer des buts et faire des passes décisives. Mais oui, les statistiques dans le football prennent énormément de place », a ainsi confié le Français, avant de poursuivre.