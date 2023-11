Revirement de situation, le PSG s’est fait avoir

Alexis Brunet

Comme le dit sa devise, le PSG veut rêver plus grand, et cela passe par plusieurs aspects. Le club de la capitale cherche par exemple à améliorer la capacité du Parc des Princes, la faisant passer de 48 000 spectateurs à 60 000. Mais pour pouvoir réaliser un tel projet, le champion de France devra se mettre d'accord avec la mairie de Paris. Selon les dirigeants parisiens, Anne Hidalgo s'était montrée ouverte à une vente de l'enceinte parisienne par le passé, avant de finalement changer d'avis.

Depuis l'arrivée du Qatar en 2011, le PSG n'a cessé de grandir. Le club de la capitale à amasser un grand nombre de trophées, et il est devenu un acteur récurent de la scène européenne. Mais le champion de France cherche à grandir encore plus, et cela passe par un autre moyen.

Le PSG veut agrandir le Parc des princes

Pour pouvoir rivaliser avec les plus grands clubs européens, le PSG cherche à faire agrandir le Parc des Princes. D'après les informations du journal L'Équipe , le club de la capitale souhaiterait pouvoir atteindre la barre des 60 000 spectateurs, alors que l'enceinte parisienne ne peut accueillir que 48 000 personnes actuellement.

Anne Hidalgo a trahi le PSG