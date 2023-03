Retour confirmé, le PSG est sous la menace

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que tous les regards étaient braqués sur Kylian Mbappé, la première manche de ce PSG-Bayern Munich s’est aussi déroulée sans Sadio Mané. Pour le retour, l’international sénégalais sera bien présent. L’attaquant munichois a rejoué contre l’Union Berlin et a déjà le 8 mars prochain dans le viseur.

Avec un Kylian Mbappé de retour de blessure qui n’est entré qu’à l’heure de jeu, le PSG a perdu le huitième de finale aller face au Bayern Munich. Il n’y a eu que l’attaquant français pour faire passer quelques frissons dans la défense munichoise. A part cela, le PSG ne s’est presque pas montré offensif et Kingsley Coman a logiquement puni son club formateur.

Sadio Mané est de retour

Pour le retour qui aura lieu le 8 mars prochain, le Bayern Munich pourra compter sur Sadio Mané. Blessé depuis novembre, l’international sénégalais, qui a manqué la Coupe du monde au Qatar, sera apte pour affronter le PSG.

Surprise, le PSG a tenté de rouler Messi https://t.co/gSTLiCM50q pic.twitter.com/hhrvxtdafM — le10sport (@le10sport) March 1, 2023

«Le match retour a toujours été dans ma tête»