Mbappé en larmes, il choque le PSG

Le 18 décembre 2022 reste un jour sombre pour tous les fans de l'équipe de France. Face à l'Argentine de Lionel Messi, Kylian Mbappé est hagard sur la pelouse, malgré un triplé retentissant l'envoyant au panthéon du football mondial. Les larmes qui coulent sur ces joues vont marqués et émouvoir le monde entier, y compris le PSG, surtout lorsque trois jours après la finale, il est de retour à l'entraînement.

Pas de doute, Kylian Mbappé a basculé dans un autre monde après la Coupe du Monde. Tout proche d'offrir à lui seul le sacre ultime à la France, le numéro 7 parisien a choqué la planète football dans son attitude après la finale. Hermétique aux célébrations argentines, notamment celles de Emiliano Martinez, le gardien de but, et de retour à l'entraînement trois jours après cette immense déception, Kylian Mbappé a prouvé qu'il avait un état d'esprit irréprochable.

«Il était effondré, on a vu ses larmes»

Dans un podcast réalisé par Le Parisien , le journaliste David Opoczynski est revenu sur les larmes de Kylian Mbappé après la Coupe du Monde : « On a vu sa déception après le match. Il était effondré, on a vu ses larmes. Tout ça, ça a donné des images assez fortes et les ultras ont été sensibles à son émotion. »

«Il devance l'appel et se présente à l'entraînement»