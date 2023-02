Catastrophe annoncée au PSG, Neymar prêt à suivre l’exemple de Mbappé ?

Axel Cornic

L’après Coupe du monde est très délicat à gérer pour Neymar, qui ne semble toujours pas avoir digéré l’échec du Brésil. Très performant lors de la première partie de saison avec le Paris Saint-Germain, la star de 31 ans est très décevante depuis son retour et pour ne rien arranger, il s’est récemment blessé à la cheville lors du choc face au LOSC en Ligue 1 (4-3).

On pensait pouvoir y échapper, mais la traditionnelle blessure hivernale de Neymar est arrivée... et au plus mauvais moment. Le PSG comme le joueur traversent en effet une période très compliquée depuis le début de l’année 2023 et va jouer dans quelques jours son avenir européen.

«Zidane n'est pas le bon choix» : Il donne une excellente nouvelle au PSG https://t.co/nzOJ1R4z2T pic.twitter.com/MMKPMguJTs — le10sport (@le10sport) February 28, 2023

Mbappé avait récupéré à temps

Car le 8 mars prochain, le PSG va devoir redresser la barre face au Bayern Munich, après avoir perdu le huitième de finale aller de Ligue des Champions (1-0). Cela pourrait se faire sans Neymar, même si son coéquipier Kylian Mbappé était annoncé forfait pour le premier rendez-vous face aux Bavarois... avant de finalement revenir à temps.

Le PSG a des gros doutes pour Neymar