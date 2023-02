Le PSG a recruté un «joueur vedette»

La rédaction

En 2017, le PSG recrute la superstar du football mondial du moment : Neymar Junior. Une arrivée qui provoque un sentiment incroyable chez les supporters du PSG, venus en nombre au Parc des Princes pour assister à sa présentation. Si aujourd'hui, Neymar ne bénéficie plus de l'aura qu'il avait auprès des supporters parisiens, son arrivée dans le club de la capitale fut un évènement marquant dans l'histoire du football.

Dans un podcast consacré à le relation que l'on peut qualifier de « je t'aime, moi non plus » entre Neymar, Mbappé, Messi et les supporters du PSG, Le Parisien est revenu sur l'arrivée en grandes pompes de Neymar Jr au Paris Saint-Germain, en provenance du FC Barcelone contre 222M€. Aujourd'hui, c'est toujours le plus haut montant pour un transfert. Entre rivalité avec le FC Barcelone et l'accueil en mode « superstar », retour sur la venue de Neymar.

« Le sentiment d'avoir recruté un joueur vedette »

Quelques mois auparavant, Neymar réalise un match exceptionnel, peut-être toujours à ce jour l'un des meilleurs matchs de sa carrière lors de la fameuse remontada du FC Barcelone face au PSG (0-4, 6-1), lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. « Il arrive comme un demi-dieu car c’est un star à Barcelone, c’est l’un des meilleurs joueurs de l’équipe avec Lionel Messi. Du côté du PSG on a le sentiment d’avoir recruté un joueur vedette, l’un des meilleurs joueurs du monde. Et aussi joué un sale coup au FC Barcelone qui quelques mois auparavant avait battu le PSG en Ligue des Champions (6-1) » souligne David Opoczynski, journaliste au Parisien .

« C'est une célébrité »