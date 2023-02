Le mercato de Mbappé s’emballe, un transfert XXL en vue ?

Pierrick Levallet

Moins d'un an après la prolongation de Kylian Mbappé au PSG, le dossier est à nouveau relancé. Le club de la capitale pourrait envisager un transfert lors du prochain mercato estival afin d'éviter que la star de 24 ans ne parte libre à la fin de son contrat en 2014. Le Real Madrid serait à l'affût, mais l'international français disposerait d'autres options sur le mercato.

Après avoir prolongé Kylian Mbappé en mai dernier, le PSG pensait en avoir fini avec ce dossier. Mais moins d’un an plus tard, le feuilleton est à nouveau relancé. D’après The Athletic , le club de la capitale pourrait se laisser tenter par un transfert de Kylian Mbappé dès cet été afin d’éviter qu’il ne parte libre en 2024, lorsque son contrat arrivera à son terme. Le Real Madrid serait toujours très attentif sur cette affaire. Par ailleurs, Kylian Mbappé regretterait d’avoir snobé la Casa Blanca à en croire le journaliste Edu Aguirre.

Liverpool est mal embarqué pour Mbappé

Mais comme le rapporte SPORT , Kylian Mbappé disposerait d’une autre destination viable que le Real Madrid : la Premier League. Liverpool lorgnerait toujours sur la signature de la star du PSG. Cependant, les Reds doivent impérativement se qualifier pour la Ligue des champions afin d’avoir une chance de le recruter. Et au vu de la forme du moment au sein de l’équipe de Jürgen Klopp (7e du championnat), le dossier semble mal embarqué.

Chelsea et Manchester United sont de la partie