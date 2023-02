Attendu au PSG pour combler Mbappé, il est fixé pour son transfert

Thomas Bourseau

Dans le cadre du Mondial au Qatar, le PSG a confirmé son intérêt pour Marcus Rashford. Néanmoins, Manchester United aurait à cœur de blinder l’enfant du club et prévoirait de boucler cette opération XXL.

Kylian Mbappé a prolongé son contrat au PSG le 22 mai 2022, repoussant au passage les avances insistantes du Real Madrid qui a semblé avoir du mal à avaler la pilule. Au cours des discussions avec le clan Mbappé pour sa prolongation, il aurait été question de promesses spécifiques au niveau du recrutement et particulièrement de l’arrivée d’un attaquant de pointe autour duquel le champion du monde allait pouvoir tourner.

Le PSG en pince pour Rashford, le ton est donné

Seul Hugo Ekitike a débarqué au PSG dans ce secteur de jeu, situation à laquelle Luis Campos et l’ensemble de la section sportive du club aimeraient remédier. Le nom de Marcus Rashford est revenu avec insistance l’été dernier et le président Nasser Al-Khelaïfi a reconnu lors de la Coupe du monde des discussions entre le PSG et Marcus Rashford.

United ne va rien laisser au hasard avec Rashford