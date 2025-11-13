Retour au PSG : Les retrouvailles explosives !

Le 26 novembre prochain, le PSG poursuivra sa campagne de Ligue des Champions avec la réception de Tottenham. L’occasion pour Wilson Odobert (20 ans), formé au sein du club parisien, de retrouver le Parc des Princes. L’ailier international Espoirs Français s’est d’ailleurs livré sur ces retrouvailles avec son club formateur.
Le PSG va devoir repartir de l’avant. Si le club parisien est en tête en Ligue 1 et bien classé en phase de championnat de la Ligue des Champions, la formation de Luis Enrique a tout de même été battue par le Bayern Munich lors du dernier choc européen.
Wilson Odobert va retrouver le PSG
Le PSG va donc vouloir se rattraper à domicile avec la réception de Tottenham le 26 novembre prochain. Une rencontre très particulière pour Wilson Odobert, formé au sein du club parisien. Ayant été révélé au plus haut niveau à Troyes, puis à Burnley, l’ailier de 20 ans a déjà hâte de retrouver le PSG.
« C’est sûr que c’est un match important pour moi »
« Tous les matchs je les vois pareils. J’essaye de me donner à fond et je prends match après match. Je ne regarde pas un match précisément. Après c’est sûr que c’est un match important pour moi parce que je suis formé à Paris. Je ne fais pas de différence, je prends les matchs comme ils viennent, sans pression particulière. Me donner à fond partout, c’est le plus important », a confié l’international Espoirs Français au micro de RMC.