Retour au PSG : Les retrouvailles explosives !

Le 26 novembre prochain, le PSG poursuivra sa campagne de Ligue des Champions avec la réception de Tottenham. L’occasion pour Wilson Odobert (20 ans), formé au sein du club parisien, de retrouver le Parc des Princes. L’ailier international Espoirs Français s’est d’ailleurs livré sur ces retrouvailles avec son club formateur.

Le PSG va devoir repartir de l’avant. Si le club parisien est en tête en Ligue 1 et bien classé en phase de championnat de la Ligue des Champions, la formation de Luis Enrique a tout de même été battue par le Bayern Munich lors du dernier choc européen.

Wilson Odobert va retrouver le PSG Le PSG va donc vouloir se rattraper à domicile avec la réception de Tottenham le 26 novembre prochain. Une rencontre très particulière pour Wilson Odobert, formé au sein du club parisien. Ayant été révélé au plus haut niveau à Troyes, puis à Burnley, l’ailier de 20 ans a déjà hâte de retrouver le PSG.