Retour à Barcelone : Luis Enrique va prendre une décision de dernière minute !

Pierrick Levallet

Déjà décimé par les blessures, le PSG a peut-être perdu deux autres joueurs en vue du choc contre le FC Barcelone en Ligue des champions. Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia n’ont pas terminé le match contre l’AJ Auxerre ce samedi. Luis Enrique ne devrait d’ailleurs décidé qu’au dernier moment concernant la présence des deux joueurs dans le groupe.

Le PSG est frappé par une malédiction depuis plusieurs jours maintenant, et elle ne cesse de faire des dégâts. Déjà privé d’Ousmane Dembélé et Marquinhos pour le déplacement à Barcelone en Ligue des champions ce mercredi, Luis Enrique ne va sans doute pas pouvoir compter non plus sur Désiré Doué et Joao Neves. Et comme si cela ne suffisait pas, le coach espagnol aurait peut-être perdu deux autres joueurs.

Vitinha et Kvaratskhelia incertains pour Barcelone Ce samedi, Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia n’ont pas terminé la rencontre face à l’AJ Auxerre. Il y aurait d’ailleurs une vive inquiétude pour le Portugais, sorti avant la mi-temps. Dans la capitale, on serait également pessimiste quant au fait que l’international géorgien puisse tenir sa place en Catalogne ce mercredi.