Retour à Barcelone : Luis Enrique va prendre une décision de dernière minute !

Déjà décimé par les blessures, le PSG a peut-être perdu deux autres joueurs en vue du choc contre le FC Barcelone en Ligue des champions. Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia n’ont pas terminé le match contre l’AJ Auxerre ce samedi. Luis Enrique ne devrait d’ailleurs décidé qu’au dernier moment concernant la présence des deux joueurs dans le groupe.
Le PSG est frappé par une malédiction depuis plusieurs jours maintenant, et elle ne cesse de faire des dégâts. Déjà privé d’Ousmane Dembélé et Marquinhos pour le déplacement à Barcelone en Ligue des champions ce mercredi, Luis Enrique ne va sans doute pas pouvoir compter non plus sur Désiré Doué et Joao Neves. Et comme si cela ne suffisait pas, le coach espagnol aurait peut-être perdu deux autres joueurs.
Vitinha et Kvaratskhelia incertains pour Barcelone
Ce samedi, Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia n’ont pas terminé la rencontre face à l’AJ Auxerre. Il y aurait d’ailleurs une vive inquiétude pour le Portugais, sorti avant la mi-temps. Dans la capitale, on serait également pessimiste quant au fait que l’international géorgien puisse tenir sa place en Catalogne ce mercredi.
Luis Enrique va trancher au dernier moment
Comme le rapporte SPORT, Luis Enrique ne devrait pas précipiter sa décision. Pour son retour à Barcelone, l’entraîneur du PSG ne devrait décider qu’au dernier moment s’il emmène Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia avec le reste du groupe. Le technicien de 55 ans ne souhaiterait prendre aucun risque, surtout pour le deuxième match des phases de poules de la Ligue des champions. À suivre...