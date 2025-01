Recalé par le PSG, un Ballon d’Or passe un coup de fil à l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ballon d'Or en 1995, George Weah aura connu trois équipes en Ligue 1 : l'AS Monaco, le PSG, mais aussi l'OM. Malgré son passage parisien, à une époque où la rivalité entre les deux clubs était intense, Mister George avait répondu favorablement à la proposition de l'OM, alors en grande difficulté. Il y restera neuf mois.

Joueur du PSG entre 1992 et 1995, George Weah a laissé une trace indélébile dans l’histoire du club parisien. Quelques mois après son départ au Milan AC, le joueur remportait d’ailleurs le Ballon d’Or, signe que la formation détenait un élément aux qualités rares. Ce que l’on oublie plus souvent, c’est que l’attaquant a aussi porté le maillot de l’OM, entre octobre 2000 et juillet 2021. Ancien joueur de Monaco, Marcel Dib est à l’origine de cette opération.

L'OM appelle Weah à l'aide

« Marcel Dib, un grand ami de mes années monégasques, devenu directeur sportif de l'OM, m'a appelé : "George, ta carrière est finie, et c'est difficile pour Marseille (alors 14e sur 18). On a besoin d'aide." Je lui ai dit : "Marcel, je viens pour toi." La rivalité OM- PSG ? Je ne joue pas pour ça, tance Weah. J'ai marqué cinq buts, dont un doublé contre Monaco (2-1), j'ai offert une passe décisive pour gagner face au PSG (1-0), et on s'est maintenus » a confié Weah à France Football. Le futur président du Libéria quittera l’OM sur cette victoire symbolique.

« A Paris, ils n'ont pas voulu »

Malgré ce court passage, Mister George est resté profondément attaché à Marseille. En 2005, son jubilé a d’ailleurs été au Vélodrome. « Tout le monde me disait : "Non, tu ne peux pas faire ça." J'ai appelé l'OM. J'ai beaucoup d'amis à Marseille. Je n'ai passé que sept mois chez eux, ils ont organisé un jubilé énorme pour moi. Je suis resté trois ans à Paris, ils n'ont pas voulu. Vous croyez que je suis fâché ? Non » a-t-il lâché.