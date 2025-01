Le nouveau Marquinhos s’annonce au PSG pour de longues années

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lié au PSG jusqu'en juin 2028, Lucas Beraldo espère marcher sur les pas de Marquinhos, qu'il considère comme un mentor, un père même. Lors d'un entretien accordé à la presse brésilienne, le jeune défenseur brésilien de 21 ans a fait part de ses ambitions en club, mais aussi avec la sélection nationale.

Le PSG tient déjà le successeur de Marquinhos ? Arrivé en janvier 2024 à Paris, Lucas Beraldo est encore loin du niveau affiché par son aîné. Mais l’ancien joueur de Sao Paulo est habité d’une confiance qui ne le quitte pas. Malgré son faible temps de jeu depuis le début de la saison, Beraldo ne s’avoue pas vaincu et parvient même a ressortir du positif de son début d’aventure.

Beraldo vit un rêve au PSG

« Je pense que c'était une année très spéciale pour moi. Même dans mes rêves les plus fous, je n'imaginais pas arriver à mon premier match avec le maillot du PSG et remporter mon premier titre ici en Europe. Pour moi, 2024 a été une année extraordinaire, avec de nombreux apprentissages et de nombreuses réalisations. J'ai réussi à remporter trois titres avec le maillot du PSG et à m'améliorer beaucoup. Je grandis et évolue de plus en plus avec toutes les personnes qui m'entourent. Avec la formation et les conseils que tout le monde m'a donné. Tout le monde veut le meilleur pour nous, et nous le comprenons très bien » a-t-il lâché à Globo Esporte.

Il annonce la couleur à Paris

A l’instar de Marquinhos, Beraldo espère marquer l’histoire du PSG, mais aussi de sa sélection, qu’il a découvert cette année. « Tout ce qu’il a réalisé, je veux aussi le réaliser. Je veux aussi être un pilier ici au PSG et être un pilier de l'équipe brésilienne » a-t-il déclaré ce jeudi. Le chemin pour y parvenir est encore long, mais l'envie est présente.