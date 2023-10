Quatre joueurs sanctionnés, le PSG sort du silence

Axel Cornic

La Commission de discipline de la Ligue de Football professionnel a décidé d’infliger une sanction à quatre joueurs du Paris Saint-Germain ainsi qu’à la tribune Auteuil, coupable d’avoir entonné des chants insultants et à connotation homophobes après la victoire sur l’Olympique de Marseille au Parc des Princes. Une décision contestée par le club de la capitale, qui a publié un communiqué ce jeudi soir.

C’est une affaire qui a fait énormément de bruit. Après une victoire éclatante dans le Classico (4-0), plusieurs joueurs du PSG ont repris des chants insultants à l’encontre de l’OM, sans parler de ceux à connotation raciste venus des travées du Parc des Princes.

Deux matchs dont un avec sursis pour la tribune Auteuil

La LFP a identifié Randal Kolo-Muani, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Layvin Kurzawa, qui se sont vu infliger un match de suspension avec sursis. En ce qui concerne les supporters, il a été décidé de fermer la tribune Auteuil pour deux matchs, dont un avec sursis.

Le PSG dénonce « une mesure excessive et collective »