PSG-OM : Un clash éclate, le mensonge qui ne passe pas !

Des relations très tendues. Alors que l’OM accueille le PSG au Vélodrome pour le Classique ce dimanche soir, des tensions existent entre les présidents Pablo Longoria et Nasser Al-Khelaïfi. Du côté du président parisien, on dénonce un manque de cohérence dans l’attitude du dirigeant marseillais, que le Qatari a ignoré lors d’une récente réunion du conseil d’administration de la LFP.

Rien ne va plus entre l’OM et le PSG. Si depuis l’arrivée de QSI à la tête du club parisien en 2011, les relations entre les deux clubs ennemis étaient pourtant très cordiales, tout a basculé au cours des derniers mois indique l’Equipe ce samedi.

Tensions entre les deux présidents Pablo Longoria et Nasser Al-Khelaïfi, qui vont se retrouver ce dimanche à l’occasion du Classique, ne s’entendent plus vraiment. Alors que dans le passé, le second a poussé pour faire entrer le premier au sein de l’Association Européenne des Clubs (ECA) dont il est le président, une réunion du conseil d’administration de la LFP survenue lundi dernier a illustré la relation glaciale entre les deux hommes. Le président du PSG n’a pas adressé une seule fois la parole à son homologue marseillais.