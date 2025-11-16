PSG - Zaïre-Emery : Le gros soulagement !

Pierrick Levallet

Après un passage délicat ces derniers mois, Warren Zaïre-Emery est revenu en forme au PSG. Sa rétrogradation chez l’équipe de France Espoirs lui a peut-être fait l’effet d’un électrochoc. Le crack parisien n’a en tout cas pas hésité à mettre des mots sur le coeur du problème. Et c’est sans doute ce qui lui a permis de se soulager d’un gros poids.

Ces derniers mois, Warren Zaïre-Emery traversait une mauvaise passe. Considéré comme l’un des plus grands cracks de la planète, le joueur du PSG n’affichait plus les mêmes prestations qu’à ses débuts. Lors de la trêve internationale d’octobre, le titi parisien n’a pas été convoqué par Didier Deschamps en équipe de France et a fait son retour avec les Espoirs.

Zaïre-Emery a enfin réglé son problème ? À cette occasion, Warren Zaïre-Emery a vidé son sac. Le prodige du PSG a mis des mots sur son problème le 7 octobre dernier comme le rapporte L’Equipe. Et c’est peut-être ce qui a fait l’effet d’un soulagement pour l’international français, qui est peu à peu revenu à son véritable niveau après cet épisode.