PSG - Zaïre-Emery : Le coup légendaire !

Pierrick Levallet

Ce mardi soir, le PSG s’est largement imposé sur la pelouse du Bayer Leverkusen en Ligue des champions (2-7). Cette rencontre a d’ailleurs été historique pour un certain Warren Zaïre-Emery. Auteur d’une plutôt bonne prestation, le milieu de terrain de 19 ans a battu un record dans la prestigieuse compétition européenne.

Le PSG réalise un sans-faute en Ligue des champions. Ce mardi soir, le club de la capitale a remporté sa troisième victoire en autant de rencontres en s’imposant sur la pelouse du Bayer Leverkusen (2-7). Et la rencontre a eu une saveur particulière pour Warren Zaïre-Emery, auteur d’une plutôt belle copie en terres allemandes.

Zaïre-Emery bat un record en Ligue des champions Le milieu de terrain de 19 ans est en effet devenu le plus jeune joueur de l’histoire à atteindre la barre des 30 matchs en Ligue des champions. Le record était détenu par Cesc Fabregas jusque-là. Précoce, le joueur formé au PSG a d’ailleurs démontré qu’il n’avait pas encore atteint son plein-potentiel.