PSG - Zaïre-Emery : La fin annoncée en direct ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Jeune pépite de l'effectif du PSG depuis des années, Warren Zaïre-Emery est titularisé par Luis Enrique en tant que latéral droit en ce moment. En effet, à la suite de la blessure d'Achraf Hakimi, l'entraîneur espagnol cherche des solutions pour le remplacer tant bien que mal. Le joueur de 19 ans a joué les derniers matches à ce poste, un bilan qui semble satisfaire Johan Micoud.

En difficulté il y a quelques mois, Warren Zaïre-Emery a retrouvé ses esprits ces dernières semaines. C'est d'autant plus une bonne nouvelle que Luis Enrique lui a demandé de s'aligner en tant qu'arrière droit, lui qui occupe le milieu de terrain d'habitude. C'est une expérience plutôt réussie pour lui.

Zaïre-Emery a trouvé son nouveau poste ? Interrogé sur le positionnement de Warren Zaïre-Emery au PSG depuis quelques matches, Johan Micoud apprécie plutôt bien cette manière de fonctionner. « Je me demande si Warren Zaire-Emery n'est pas mieux au poste de latéral droit qu'au milieu... Je l'aime bien dans ce poste d'arrière droit. Après, c'est vrai qu'il ne se projette pas autant qu'Achraf Hakimi mais forcément, parce que c'est assez rare d'avoir un latéral comme Hakimi » réagit le consultant en direct de La Chaîne L'Equipe.