PSG - Zaïre-Emery : C’est terminé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Titulaire contre Tottenham et Nantes, Warren Zaïre-Emery n’a pas totalement convaincu et reste donc sur sa dynamique en dents de scie de la saison dernière. Reste à savoir si cela sera définitif, mais Ludovic Obraniak n’est pas très confiant quant à la capacité du jeune parisien de s’imposer durablement sous les ordres de Luis Enrique.

Présenté comme le futur du PSG, Warren Zaïre-Emery a perdu sa place de titulaire la saison dernière au profit de Fabian Ruiz. Par conséquent, cette saison pourrait bien être un tournant pour l'international français qui était d'ailleurs titulaire contre Tottenham et Nantes. Mais Zaïre-Emery a déçu au point que Ludovic Obraniak estime qu'il n'a pas sa place dans ce nouveau PSG incarné par Luis Enrique.

Zaïre-Emery a déçu « Est-ce qu’on attendait plus de ce PSG bis… Je connais la difficulté et l’importance, quand tu es dans un onze remanié, d’avoir des affinités… Mais c’est vrai que j’en attendais plus de certains joueurs. Evidemment que ce PSG a le droit de reposer ses titulaires. C’est difficile aussi de trouver ces affinités quand tu changes beaucoup l’équipe. Néanmoins, est-ce qu’on peut quand même, sur les seconds rôles… », explique-t-il au micro de La Chaîne L’EQUIPE avant de poursuivre.