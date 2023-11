PSG : Zaïre-Emery est réclamé dans une autre équipe !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Convoqué pour la première fois de sa jeune carrière en équipe de France, Warren Zaïre-Emery est récompensé de son excellent début de saison au PSG où il s'est imposé comme un titulaire indiscutable. Et Bixente Lizarazu souhaite le voir jouer tout de suite dans sa nouvelle équipe...

Du haut de ses 17 ans, Warren Zaïre-Emery vit un rêve éveillé ! Titulaire indiscutable dans l'entrejeu du PSG cette saison sous les ordres de Luis Enrique, le jeune milieu de terrain vient d'être appelé par Didier Deschamps en équipe de France pour les prochains rendez-vous face à Gibraltar et la Grèce, et pourrait donc honorer sa première sélection dès samedi prochain.

Lizarazu veut voir Zaïre-Emery de suite chez les Bleus

Un nouveau challenge donc pour Zaïre-Emery, et Bixente Lizarazu assure qu'il faut voir tout de suite le milieu de terrain du PSG à l'oeuvre dans cette équipe de France : « Oui, pour l’aguerrir. On est déjà qualifiés, il faut qu’il prenne ses sensations en équipe de France. Moi je le vois à l’Euro. Il a montré avec le PSG et en Ligue des Champions qu’il avait le niveau international », a indiqué l'ancien latéral gauche des Bleus au micro de Téléfoot .

Une concurrence XXL