PSG : Voilà la vérité sur le fils de Jamel Debbouze !

Fils de Mélissa Theuriau et Jamel Debbouze, Léon Debbouze a fait le buzz ces dernières heures. Suite à la parution d’un cliché de lui en tenue du PSG, il a été dit par certains qu’il avait signé avec le club de la capitale et qu’il évoluait avec l’équipe des U16. Mais voilà que la réalité serait quelque peu différente et on serait très loin de voir le fils de Jamel Debbouze jouer à terme avec les pros du PSG. Explications.

Le talent est-il héréditaire chez les Debbouze ? Mélissa Theuriau, journaliste reconnue, et Jamel Debbouze, humoriste à succès, seraient-ils les parents de la prochaine star du PSG ? Aujourd’hui âgé de 15 ans, Léon Debbouze a fait énormément parler de lui. La raison ? Une photo de lui en tenue du PSG suite à laquelle on annonçait qu’il avait signé avec les U16 du club de la capitale.

Léon Debbouze au PSG ?

Face à ces dires, Le Parisien a enquête pour en savoir un peu plus concernant la situation du fils de Jamel Debbouze au PSG. Ainsi, il a été révélé qu’en réalité, Léon Debbouze n’évoluait pas avec les U16 du centre de formation du club de la capitale, mais plutôt avec ceux de l’association du PSG. Cette dernière gère les équipes amateurs à Paris, ce qui change beaucoup de choses.

Pas de contrat en vue !

Mais à terme pourrait-on voir Léon Debbouze gravir les échelons au PSG et intégrer dans le futur l’équipe première ? Pas sûr. En effet, le quotidien régional fait savoir qu’il n’est pas prévu que le fils de Jamel Debbouze intègre le centre de formation. De plus, le PSG n’aurait pas prévu de lui faire signer de contrat.