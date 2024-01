PSG : Verratti vendu, son cauchemar prend fin

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, le PSG a décidé de se séparer de Marco Verratti. L’Italien a été vendu au Qatar, rejoignant le club d’Al-Arabi. Ce départ de l’Italien a laissé un grand vide au milieu de terrain et forcément, cela a fait les affaires des adversaires du PSG. Ça a notamment été le cas pour Hugo Magnetti, qui a éprouvé de grosses difficultés face à Verratti.

Ce dimanche soir, avec Brest, Hugo Magnetti sera face au PSG. Mais à lui, le milieu de terrain brestois devrait retrouver Vitinha, Manuel Ugarte et Warren Zaïre-Emery. Pas de Marco Verratti donc, vendu lors du dernier mercato estival. Un soulagement pour Magnetti puisque l’ex-joueur du PSG l’a fait énormément galérer.

« C’était dur de défendre face à lui »

Dans un entretien accordé au Parisien , Hugo Magnetti a ainsi raconté : « Quel Parisien m’a le plus impressionné ? Marco Verratti. Je l’avais souvent en vis-à-vis. C’est un joueur qui était tout le temps imprévisible, tout en mouvement. C’était dur de défendre face à lui, parce qu’on ne savait jamais quelle passe il allait trouver ».

« Sa tenue de balle est dingue »