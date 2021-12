Foot - PSG

PSG : Verratti envoie un gros message à Messi et Mbappé !

Publié le 17 décembre 2021 à 23h15 par A.D.

Pensionnaire du PSG, Marco Verratti a la chance d'évoluer aux côtés de Kylian Mbappé et de Lionel Messi. Lors d'un entretien publié par le club parisien ce vendredi, le milieu de terrain italien a encensé ses deux coéquipiers.

Lors du dernier mercato estival, Lionel Messi est venu renforcer l'attaque du PSG. Alors qu'il disposait déjà de Neymar, Kylian Mbappé et d'Angel Di Maria, Mauricio Pochettino peut désormais se vanter d'avoir un quatuor offensif exceptionnel. Pensionnaire du PSG, Marco Verratti peut également se réjouir d'avoir pour mission de servir au mieux ces quatre stars mondiales. Lors d'un entretien publié sur le site officiel du PSG, le numéro 6 parisien a d'ailleurs fait l'éloge de Kylian Mbappé et de Lionel Messi, expliquant qu'il lui était très facile de distiller de belles passes à ce type de joueurs.

«C'est facile de faire une passe à Kylian et à Messi»