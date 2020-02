Foot - PSG

PSG : Valbuena s’enflamme pour la prestation de Dortmund !

Publié le 21 février 2020 à 20h50 par La rédaction

Mathieu Valbuena, ancien joueur de l’Olympique de Marseille désormais à l’Olympiakos, s’est exprimé au sujet du huitième de finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et Dortmund (2-1).