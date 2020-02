Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel aurait pris une grande décision pour Neymar avant Dortmund, mais…

Publié le 21 février 2020 à 17h45 par Th.B.

Alors que Neymar a fait part de son mécontentement concernant son retour à la compétition qu’il a jugé trop tardif, Thomas Tuchel aurait voulu assouvir le désir de l’attaquant du PSG, mais se serait heurté à la réticence du staff médical du club.

Dans la foulée de la défaite concédée par le PSG sur la pelouse du Borussia Dortmund mardi soir (1-2), Neymar poussait un coup de gueule en zone mixte. La star auriverde expliquait qu’elle voulait reprendre plus tôt afin d’être en pleine possession de ses moyens pour le choc de Ligue des champions face au club de la Rhur . Diminué depuis le 1er février et le match face à Montpellier (5-0), Neymar n’avait plus foulé une pelouse depuis. Alors forcément, le Brésilien ne disposait pas d’un rythme suffisant pour tirer l’effectif parisien vers le haut. Neymar révélait qu’il n’avait pas été « écouté » pour sa reprise. Mais il ne serait pas le seul.

Tuchel aurait voulu faire jouer Neymar avant Dortmund !