PSG : Une star traumatisée, le Real Madrid balance...

Le Paris Saint-Germain a validé son ticket pour le dernier carré du Mondial des clubs en surclassant le Bayern Munich (2-0) samedi soir. Un choc au cours duquel Gianluigi Donnarumma a été l'auteur d'une intervention envers Jamal Musiala qui a été gravement blessé à la cheville. Un épisode qui a traumatisé Donnarumma. Cependant, le gardien du PSG a reçu le soutien de son homologue du Real Madrid : Thibaut Courtois.

Le PSG a souffert, a écopé de deux cartons rouges par le biais de Willian Pacho et de Lucas Hernandez, mais a tout de même atteint le stade des demi-finales de la Coupe du monde des clubs après avoir disposé du Bayern Munich (2-0). Mais cette confrontation a eu raison de la cheville de Jamal Musiala.

«Lorsque je saute sur la jambe de Musiala en sprintant, avec un poids de 100 kg...» En zone mixte après l'élimination du Bayern Munich face au PSG en quart de finale de la Coupe du monde des clubs, Max Eberl est revenu sur la terrible blessure à la cheville de Jamal Musiala en incriminant Gianluigi Donnarumma, qui a selon lui manqué de prévenance au moment de son intervention. « Lorsque je saute sur la jambe de Musiala en sprintant, avec un poids de 100 kg, il y a un grand risque que quelque chose se produise. Je ne pense pas qu'il l'ait fait intentionnellement, mais il n'a pas non plus été prévenant ». a confié le directeur sportif du Bayern en zone mixte et dans des propos relayés par Sport BILD.