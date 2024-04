PSG : Une star attaquée à cause de son transfert

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG lors du dernier mercato estival pour 50M€ en provenance du FC Barcelone, Ousmane Dembélé retrouvait son ancien public mardi soir, qui lui a réservé pour l’occasion un accueil très hostile. Et l’attaquant français, buteur dans ce match, a répondu aux sifflets après la qualification du PSG contre le Barça.

Le PSG avait renouvelé une bonne partie de son secteur offensif l’été dernier suite aux départs de Lionel Messi et Neymar, et avait notamment recruté Ousmane Dembélé à cet effet. Arrivé en provenance du FC Barcelone pour 50M€, l’ancien Rennais a d’ailleurs largement contribué à la qualification du PSG face à son ancien club pour les demi-finales de la Ligue des Champions, en inscrivant un but mardi soir.

Dembélé pris à partie par les supporters

Dès son arrivée en Catalogne avec la délégation du PSG, Ousmane Dembélé a été pris à parti par ses ex-supporters qui n’ont cessé de le siffler et de l’insulter, avant et pendant le match, en raison de son transfert. Mais l’attaquant de l’équipe de France a préféré passer outre…

« Les sifflets ne vont pas me changer »