PSG : Une signature réclamée de toute urgence !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d’une nouvelle performance très solide en demi-finale aller de la Ligue des Champions mardi soir avec le PSG contre Arsenal, Gianluigi Donnarumma pourrait prochainement boucler sa prolongation de contrat. Et un journaliste du Parisien encourage fortement la direction du PSG à boucler ce deal au plus vite.

Actuellement engagé jusqu’en 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma s’est-il assuré une prolongation de contrat ces dernières semaines après ses remarquables performances en Ligue des Champions face à Liverpool, Aston Villa et dernièrement Arsenal ? Le gardien italien a enfin convaincu les observateurs dans le parcours européen actuel du PSG, et le journaliste du Parisien Laurent Perrin prend plus que jamais position pour son avenir.

« Il met tout le monde d’accord »

Dans un chat avec les internautes du Parisien, il évoque la possible prolongation de contrat qui se dessine au PSG pour Gianluigi Donnarumma : « Je ne sais pas mais j’espère. Il y a eu tellement de mauvaises gestion des gardiens dans l’histoire du PSG, que j’espère que les erreurs du passé ne vont pas se reproduire. Donnarumma veut prolonger, il est en train de mettre tout le monde d’accord même si, à Paris, remettre en cause les gardiens est une vraie passion », lâche Laurent Perrin.

« Pourquoi hésiter ? Bien sûr, il fera encore des erreurs, bien sûr, il n’est pas fulgurant contre Nice. Mais si on fait le bilan de sa campagne européenne en 2025, il n’y a pas d’hésitation à avoir », insiste le journaliste du Parisien, qui réclame donc une prolongation au plus vite pour Gianluigi Donnarumma. La balle est dans le camp des dirigeants du PSG qui, pour rappel, avaient coché le nom de Lucas Chevalier (LOSC) ces derniers mois lorsque le gardien italien était encore dans le dur sportivement. Il y a désormais un choix décisif à faire...