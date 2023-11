PSG : Une recrue du mercato prend très cher !

Alexis Brunet

Le PSG a dû se contenter d'un match nul face à Newcastle. Pourtant, le club de la capitale a eu de nombreuses occasions de l'emporter. Bradley Barcola aurait pu délivrer les siens à plusieurs reprises, mais il a pêché dans la finition. Selon Éric Rabesandratana, l'ancien Lyonnais doit faire bien mieux que cela.

Le PSG n'est pas encore assuré d'être en huitième de finale de Ligue des champions. Le club de la capitale jouera son avenir sur la pelouse du Borussia Dortmund, lors de la dernière journée de la phase de poule de C1. Le champion de France peut encore finir premier de son groupe, tout comme deuxième, ou même troisième.

Rabesandratana tacle Barcola

Le PSG aurait pu se rendre la tâche plus simple en venant à bout de Newcastle ce mardi soir. Les Parisiens ont eu les occasions pour cela, mais ils ont manqué de réalisme. C'est notamment le cas de Bradley Barcola, qui est entré à la 62ème minute, et qui a vendangé un grand nombre d'occasions. Interrogé par L’Équipe , Éric Rabesandratana a mis un petit taquet à l'ancien joueur de l'OL. « Barcola en a quatre (des occasions). C'est un jeune (21 ans), il est en apprentissage. Mais on est allés le chercher, on lui donne sa chance de jouer en Ligue des champions, il doit en mettre au moins une des quatre au fond. Il ne faut pas lui tomber dessus, mais la réalité est celle-là. De manière générale, le PSG aurait dû être beaucoup plus efficace. »

Riolo a aussi égratigné Barcola