PSG : Une offre XXL est dégainée pour cette star !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cela ne fait désormais plus aucun doute, Gianluigi Donnarumma se dirige vers un départ du PSG cet été. Le club parisien, qui s’apprête à recruter Lucas Chevalier, va tenter de vendre l’Italien, qui ne manque pas de prétendants. D’ailleurs, deux clubs seraient prêts à offrir une offre de salaire XXL au portier de 26 ans.

Ainsi, le PSG , estimant qu’il serait compliqué de trouver un accord avec son joueur, a décidé de s’en séparer dès cet été afin d’éviter un départ libre à la Kylian Mbappé . En parallèle, le PSG a avancé sur le dossier Lucas Chevalier , et serait en passe de finaliser l’arrivée du Français de 23 ans. D’après Sports Zone, l’avenir de Donnarumma est quant à lui scellé, alors qu’aucun accord ne devrait être trouvé entre les deux parties.

Deux clubs veulent lui offrir le pactole

Le gardien italien va donc devoir se trouver un nouveau point de chute cet été. Comme le révèle Sports Zone, Chelsea et Manchester City ont pris des renseignements pour Donnarumma. Mais surtout, Galatasaray et Al-Ittihad sont prêts à lui offrir un énorme salaire de 20M€ par an afin de le convaincre.