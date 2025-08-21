PSG : Une nouvelle recrue surprise est annoncée !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A l’issue de la saison 2023-2024, Michel Montana, speaker historique du PSG, décidait de prendre sa retraite. La saison dernière, le club parisien a mis plusieurs candidats à l’épreuve afin de lui succéder. Et il semblerait que les dirigeants parisiens aient enfin trouvé leur homme en la personne de Vincent Royet.

Une véritable légende du club. Voilà désormais plus d’un an que Michel Montana a quitté le PSG. Amoureux du club de la capitale, ce dernier était devenu le speaker officiel du Parc des Princes en 1998. Sa voix a transporté des générations de supporters, et Michel Montana a reçu la récompense de meilleur speaker de Ligue 1 à plusieurs reprises.

Le PSG lui a longtemps cherché un successeur Ainsi, c’est avec une grande émotion que le Cergyssois a annoncé son départ à l’issue de la saison 2023-2024. Cependant, Michel Montana n’est jamais parti très loin. La saison passée, ce dernier était présent à la fan zone du PSG à Munich à l’occasion de la finale de la Ligue des Champions. Autre apparition notable : au Parc des Princes, lors de la cérémonie de remise du trophée de Ligue 1. La saison dernière, le PSG avait testé plusieurs speakers afin de trouver sa nouvelle voix.