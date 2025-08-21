PSG : Une nouvelle recrue surprise est annoncée !

A l’issue de la saison 2023-2024, Michel Montana, speaker historique du PSG, décidait de prendre sa retraite. La saison dernière, le club parisien a mis plusieurs candidats à l’épreuve afin de lui succéder. Et il semblerait que les dirigeants parisiens aient enfin trouvé leur homme en la personne de Vincent Royet.
Une véritable légende du club. Voilà désormais plus d’un an que Michel Montana a quitté le PSG. Amoureux du club de la capitale, ce dernier était devenu le speaker officiel du Parc des Princes en 1998. Sa voix a transporté des générations de supporters, et Michel Montana a reçu la récompense de meilleur speaker de Ligue 1 à plusieurs reprises.
Le PSG lui a longtemps cherché un successeur
Ainsi, c’est avec une grande émotion que le Cergyssois a annoncé son départ à l’issue de la saison 2023-2024. Cependant, Michel Montana n’est jamais parti très loin. La saison passée, ce dernier était présent à la fan zone du PSG à Munich à l’occasion de la finale de la Ligue des Champions. Autre apparition notable : au Parc des Princes, lors de la cérémonie de remise du trophée de Ligue 1. La saison dernière, le PSG avait testé plusieurs speakers afin de trouver sa nouvelle voix.
Le PSG nomme Vincent Royet
Et à en croire les dernières indiscrétions du Parisien, le choix a été fait. Ainsi, c’est Vincent Royet qui devient le successeur de l’iconique Michel Montana. Vincent Royet était notamment l’un des speakers officiels de l’équipe de France de basket de handball et avait officié sur les épreuves de basket 3x3 lors des Jeux olympiques de Paris comme l’indique le quotidien. De son côté, le PSG a tenu « à remercier chaleureusement l’ensemble des speakers qui se sont succédé au micro : chacun a su apporter son talent et sa touche personnelle à l’animation du stade », indique ainsi le club de la capitale.