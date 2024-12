PSG : Une légende du sport français débarque, il dit tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Vainqueur de Roland-Garros en 1983, Yannick Noah avait apporté son aide au PSG en 1996. L'ancien tennisman français avait accepté la proposition de Michel Denisot, qui s'inquiétait du manque de résultats de son équipe en championnat. Sa méthode faite de proximité avec les joueurs a porté ses fruits puisque quelques mois plus tard, le club remportait son premier trophée européen.

Vainqueur de Roland-Garros en 1983 et de la Coupe Davis, en tant que capitaine, en 1991, Yannick Noah a aussi écrit l’une des plus belles pages de histoire du PSG, à l’écart des lumières. Peu de gens le savent mais l’ancien tennisman avait intégré le staff de Luis Fernandez durant l’année 1996, à une époque où le club traversait une crise sportive importante. Apprécié pour sa personnalité et sa joie de vivre, Noah avait été recruté pour remobiliser les troupes et apporté ce côté psychologique qui manquait au sein de la formation.

Désiré Doué, la pépite qui pourrait révolutionner l'attaque du PSG cet hiver ! 🔥 https://t.co/ru3gBalcbm — le10sport (@le10sport) December 18, 2024

Noah a donné un coup de main au PSG

« Noah c’est un champion, pas un médecin. On était arrivé en finale de Coupe d’Europe pour la première fois, mais en championnat ça n’allait pas. J’étais dans la campagne, sur mon tracteur, je ne pensais qu’à ça .Et je pense à Yannick Noah car les gens qui ont gagné ne pensent pas comme les autres. J’ai appelé Yannick et il m’a dit oui tout de suite » a confié Michel Denisot, ancien président du PSG.

« Sur le but de Ngotty, il y a un peu de Noah »

Très vite, Noah a mis en place sa méthode et les premiers résultats sont apparus. Quelques mois plus tard, le PSG remportait la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe en battant le Rapid Vienne. « Au bout de deux soirs, il m’a demandé de partir avec les joueurs. Il a fait ce qu’il avait voulu, sans empiéter sur le travail de Luis Fernandez. Il passait du temps avec les joueurs. Ce n’est pas Noah qui faisait la composition, mais il a apporté quelques chose. Sur le but de Ngotty, il y a un peu de Noah » a lâché Denisot à Brut.