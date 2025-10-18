PSG : Une grosse menace annoncée pour la suite !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Tenu en échec par le RC Strasbourg vendredi soir au Parc des Princes, le PSG est-il en train de se saboter tout seul dans la course au titre en Ligue 1 ? Pierre Ménès tire la sonnette d'alarme et incite Luis Enrique à aligner une équipe plus compétitive en championnat, sous peine de voir l'OM clairement menacer le PSG pour la première place en fin de saison.

Et si le PSG, pourtant grand favori pour le titre en Ligue 1, était menacé par l'OM ? Le club de la capitale a concédé le match nul vendredi soir avec une équipe largement remaniée contre le RC Strasbourg (3-3), et Pierre Ménès tire la sonnette d'alarme à ce sujet dans une vidéo sur sa chaine Youtube. Il annonce que l'OM pourrait, à terme, devenir une menace sérieuse pour le titre si Luis Enrique ne change pas ses compositions d'équipe en Ligue 1 avec le PSG.

Le PSG menacé pour le titre ? « Marseille va probablement prendre la tête du championnat en battant Le Havre. Bientôt, on aura droit au débat pour savoir si l'OM peut-être champion », annonce Ménès avant de développer son propos.