PSG : Une grosse menace annoncée pour la suite !

Tenu en échec par le RC Strasbourg vendredi soir au Parc des Princes, le PSG est-il en train de se saboter tout seul dans la course au titre en Ligue 1 ? Pierre Ménès tire la sonnette d'alarme et incite Luis Enrique à aligner une équipe plus compétitive en championnat, sous peine de voir l'OM clairement menacer le PSG pour la première place en fin de saison.
Et si le PSG, pourtant grand favori pour le titre en Ligue 1, était menacé par l'OM ? Le club de la capitale a concédé le match nul vendredi soir avec une équipe largement remaniée contre le RC Strasbourg (3-3), et Pierre Ménès tire la sonnette d'alarme à ce sujet dans une vidéo sur sa chaine Youtube. Il annonce que l'OM pourrait, à terme, devenir une menace sérieuse pour le titre si Luis Enrique ne change pas ses compositions d'équipe en Ligue 1 avec le PSG.
Le PSG menacé pour le titre ?
« Marseille va probablement prendre la tête du championnat en battant Le Havre. Bientôt, on aura droit au débat pour savoir si l'OM peut-être champion », annonce Ménès avant de développer son propos.
« Le PSG va devoir mettre la grosse équipe »
« Le club est-il en perte de vitesse ? Si le PSG continue à jouer avec pratiquement une équipe B tous ces matches de championnat, il y a un moment donné où les résultats vont être beaucoup moins conséquents. Il va y avoir un moment où le PSG va devoir mettre la grosse équipe de temps en temps. Sinon, à force, cela va donner des idées aux futurs adversaires », poursuit Pierre Ménès. L'avertissement est lancé pour le PSG...