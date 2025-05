PSG : «Une grosse erreur» avant la finale ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présents en conférence de presse ce samedi, Clément Lenglet et Pierre Kalulu ont dû évoquer le grand rendez-vous de la journée, à savoir la finale de Ligue des champions entre le PSG et l'Inter. Sous contrat avec la Juventus, Kalulu a donné quelques conseils aux Parisiens pour aborder au mieux ce choc.

La finale de Ligue des champions entre le PSG et l’Inter s’est invitée à la conférence de presse des Bleus. « Je pense qu'on va la regarder ensemble. C'est un match important. On rêve tous d'être sur le terrain pour ce match. On a des potes qui seront des deux côtés. On a hâte de les voir jouer » a confié Clément Lenglet ce samedi. Présent également devant les journalistes, Pierre Kalulu est bien placé pour se prononcer sur cet affrontement puisqu’il connaît bien les joueurs milanais.