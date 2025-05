PSG : La folie à 4M€ ?

Alexis Brunet

Ce samedi soir, le PSG va disputer le match le plus important de sa saison. Le club de la capitale affronte l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions et la rencontre est particulièrement attendue par M6. La chaîne de télévision diffuse cet affrontement et cela pourrait bien lui avoir coûté pas moins de 4M€.

L’attente touche presque à son terme. Dans quelques heures, le PSG a rendez-vous avec l’histoire. Le club de la capitale affronte l’Inter Milan et, à la clé peut-être, un premier titre en C1 pour les Parisiens. Si les coéquipiers de Marquinhos réalisent l’exploit, ils pourraient devenir la deuxième équipe française à s’emparer de la coupe aux grandes oreilles, après l’OM en 1993.

M6 au Canal+ pour suivre la finale Pour suivre cette finale, il y aura bien sûr les chanceux qui seront au stade, mais la grande majorité la regardera derrière sa télé. Les téléspectateurs auront d’ailleurs l’embarras du choix, puisque le match sera diffusé sur Canal+, mais également sur M6. La chaîne numéro six avait acquis il y a quelques années les droits de diffusion de la finale de la C1 pour les années 2025, 2026 et 2027.