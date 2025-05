Antoine Kombouaré sur M6, la surprise est totale

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il a réussi à sauver le FC Nantes en Ligue 1, Antoine Kombouaré n'a toutefois pas été conservé sur le banc des Canaris. Mais le Kanak n'a pas perdu de temps pour trouver une nouvelle aventure puisqu'il sera aux commentaires de la finale de la Ligue des champions ce samedi entre le PSG et l'Inter Milan. Une sacrée surprise comme il le raconte.

«Je leur ai dit : "Mais vous êtes sûr, vous ne vous trompez pas ?"»

« Je pourrais aller là-bas détendu, mais non, non, non. Je ressens un stress, j’ai cette petite boule au ventre parce que je me mets parfois à la place de Luis Enrique, justement parce que j’ai été à sa place. J’imagine que là, j’ai mes joueurs et qu’on est en train de préparer le match et qu’il faut le gagner. On est tellement proches du but. J’ai envie de voir cette équipe soulever le trophée », ajoute l'ancien joueur du PSG.