Foot - PSG

PSG : Une excellente surprise pour Tuchel avant Dortmund ?

Publié le 7 mars 2020 à 3h30 par A.M.

Sorti sur blessure contre les Girondins de Bordeaux (4-3) le 23 février, Thiago Silva pourrait toutefois prétendre à une place dans le groupe contre le Borussia Dortmund.

Blessé à la cuisse le 23 février dernier à l'occasion de la rencontre face aux Girondins de Bordeaux (4-3), Thiago Silva devait initialement rater trois semaines de compétition, ce qui compromettait grandement sa participation au huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Toutefois, la blessure du Brésilien semble connaître une évolution positive. A tel point que Thomas Tuchel se montre optimiste quant à la présence de son capitaine face au club de la Ruhr mercredi prochain.

Thiago Silva finalement disponible conte Dortmund ?