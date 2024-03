PSG : Une équipe de folie est réclamée à Luis Enrique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que Luis Enrique a pris l'habitude, ces dernières semaines, de faire tourner son effectif, Jérôme Rothen a tenu à l'interpeller en direct. Selon l'ancien joueur du PSG, il est inconcevable que le coach espagnol se passe de ses meilleurs éléments lors du Clasico face à l'OM ce dimanche, en raison du prestige de cette rencontre.

Malgré l'écart sportif qui existe entre le PSG et l'OM, cette affiche reste l'un des évènements de l'année. Les deux meilleurs ennemis ont rendez-vous au Vélodrome pour écrire un nouvel épisode de cette rivalité historique. Une victoire du PSG pourrait lui permettre de mettre une main sur le trophée de champion de France. Pour l'OM, l'exploit pourrait lui permettre de se rapprocher des places européennes. Cette rencontre n'est pas dénuée d'enjeux. Raison pour laquelle Jérôme Rothen a appelé Luis Enrique à titulariser la meilleure équipe possible, malgré l'enchainement des matches.

Luis Enrique est interpellé pour la composition

« Je ne comprendrais pas que Luis Enrique ne mette pas sa meilleure équipe possible sur le terrain. Parce que ce match-là est notre vitrine. Les joueurs achetés très cher pour faire rayonner le PSG, mais aussi le championnat de France doivent être sur le terrain dimanche » a déclaré l'ancien joueur du PSG. Luis Enrique prendra-t-il, par exemple, le risque de laisser Kylian Mbappé sur le banc ? Nul doute que cette décision ferait parler.

« Ce n’est pas une question de fatigue »