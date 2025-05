PSG - «Une chose un peu folle» : L'invitation qui choque Daniel Riolo !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, le PSG avait invité de nombreuses personnalités pour la demi-finale retour de la Ligue des champions contre Arsenal. Mais parmi toutes ces invitations, celle qui a retenu l'attention de Daniel Riolo a de quoi surprendre. Le journaliste a effectivement été interpellé par la présence de John Textor au Parc des Princes.

Mercredi soir, le Parc des Princes avait sorti ses habits de lumière pour accueillir Arsenal en demi-finale de la Ligue des champions. Et la corbeille était également bien garnie puisque de nombreuses stars étaient présentes à Paris pour assister à la victoire du PSG. Mais ce ne sont pas DJ Snake, Pierre Gasly ou Tony Parker qui ont retenu l'attention de Daniel Riolo qui s'étonne de la présence de John Textor. Le président de l'OL, pourtant en froid avec Nasser Al-Khelaïfi, était invité par le PSG et Daniel Riolo y voit peut-être une excellente nouvelle pour le football français.

« J'ai vu, chose un peu folle, que Textor avait été invité par Paris, ça demande confirmation. Le fait qu'il soit là, si ça peut être un signe dans cette année absolument trouble d'un point de vue institutionnel, si tout le monde peut se mettre devant un miroir pour essayer de sauver le football français, si c'est derrière le PSG et que c'est bien fait ça ne me gêne pas », lance le journaliste de RMC au micro de l'After Foot avant de poursuivre.

« Peut-être qu'après la bonne nouvelle d'un PSG champion d'Europe, on aura un football français qui va repartir de l'avant. Avec de nouveaux investisseurs, il y en a des nouveaux au PFC, des diffuseurs... Qui sait si on aura pas un renouveau. Qu'on arrête d'être chacun dans son coin et qu'il y ait une sorte de réconciliation nationale », ajoute Daniel Riolo.