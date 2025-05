«Fantastique, incroyable, formidable» : Luis Enrique tease une signature de folie au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi soir, le PSG a fait un pas de plus vers son objectif final en se qualifiant pour la finale de la Ligue des Champions. Vainqueurs d’Arsenal au Parc des Princes (2-1), les Parisiens ont pu compter sur un grand Gianluigi Donnarumma. Alors que la prolongation de l’Italien se rapproche, Luis Enrique n’a pas manqué de superlatifs à l’égard de son gardien.

Le PSG l’a fait ! Pour la deuxième fois de son histoire après 2020, le club de la capitale va disputer une finale de Ligue des Champions. Auteur d’une double confrontation réussie face à Arsenal en demi-finale (3-1 sur l’ensemble des deux matchs), Paris a mérité son ticket pour Munich, et affrontera l’Inter Milan à l’Allianz Arena le 31 mai prochain.

Donnarumma veut rester au PSG

Longtemps décrié au PSG, Gianluigi Donnarumma a de nouveau réalisé deux superbes prestations. Si son contrat expire en 2026 et que l’ombre de Lucas Chevalier (LOSC), pisté par les dirigeants parisiens s’est faite sentir cette saison, l’Italien a démontré qu’il méritait sa place dans les buts. « Il est temps de discuter de la prolongation ! Le choix appartient au PSG : S'ils veulent que je reste, je resterai ! Il ne reste plus qu'à signer ! Je suis excité, nous allons jouer une superbe finale. Ce sera passionnant. L’ambiance était géniale, je suis très heureux », déclarait le principal intéressé à l’issue de la qualification.

« C'est important d'avoir un gardien comme lui »

De son côté, Luis Enrique s’est dit lui aussi très heureux du match du numéro 99 : « Donnarumma a été fantastique, incroyable. Comme au match aller. Il a été formidable. Notre équipe est faite pour attaquer et défendre très loin du but, mais quand il faut défendre, c'est important d'avoir un gardien comme lui. Surtout sur coups de pied arrêtés, il a été formidable. Comme au match aller, je le répète. Et on en est ravis ! », a confié l’Espagnol au micro de Sky Italia.